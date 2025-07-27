Bodrum\'da İki İşçi Gazdan Zehirlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanalizasyon hattına temizlik için giren iki işçi, gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bodrum'un Geriş Mahallesi'ndeki Yeni Sema Kent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pis su hattında temizlik çalışması yapan 2 site görevlisi Serdar T. (43) ve Fehmi K. (35), kanalizasyon içerisine girdikleri sırada gazdan etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen iki işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yerine gelen Muğla AFAD ekipleri, 3 personel ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde 0,2 ppm H2S (Hidrojen Sülfür) gazı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, gazdan zehirlenen iki personelin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - MUĞLA