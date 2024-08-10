Bodrum'da inşaat yasağına uymayan firmalara cezai işlem - Son Dakika
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Bodrum'da inşaat yasağına uymayan firmalara cezai işlem

Bodrum\'da inşaat yasağına uymayan firmalara cezai işlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonunda turizm faaliyetlerinin aksamaması ve ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi amacıyla uygulanan inşaat yasaklarına uymayan firmalara toplam 806 bin 436 lira cezai işlem uygulandı.

10.08.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs itibarıyla başlayan inşaat yasakları çerçevesinde Bodrum Belediyesi ekipleri denetimlerini artırdı. Yaz sezonunda turizm faaliyetlerinin aksamaması ve ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi amacıyla uygulanan yasaklara uymayan firmalara yönelik yapılan denetimlerde, son üç ayda 393 firmaya toplam 806 bin 436 lira cezai işlem uygulandı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ekim'e kadar sürecek olan inşaat yasağı kapsamında, yarımada genelinde gelen 1685 şikayet tek tek değerlendirildi. İnşaat faaliyetlerinin yasağa rağmen devam ettiği tespit edilen firmalar hakkında hemen yasal işlem başlatıldı. Yasaklara rağmen çalışmalara devam eden firmalar, hem çevresel etkiler hem de turizm faaliyetlerini aksatmaları nedeniyle cezalandırıldı.

Denetimlerin turizmin yoğun olduğu yaz aylarında özellikle Bodrum'un merkez mahallelerinde, kıyı bölgelerinde ve turistik alanlarda sıklaştırıldığı bildirildi. Bodrum Belediyesi yetkilileri, yasakların uygulandığı süre boyunca tüm yarımada genelinde denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayan firmalara yönelik cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, inşaat yasağına uyan firmalara teşekkür edilirken, bölgenin turizm değerinin korunması için bu tür yasakların hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bodrum Belediyesi, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte, inşaat faaliyetlerinin tekrar başlaması için izin verileceğini ancak yasağa uymayanlara karşı denetimlerin aynı sıkılıkta devam edeceğini duyurdu.

Bu süreçte, Bodrum Belediyesi ekiplerinin özellikle çevresel etkiler konusunda da titiz bir çalışma yürüttüğü kaydedildi. İnşaat yasaklarına uymayan firmalar sadece para cezasıyla karşı karşıya kalmıyor, aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan firmalar hakkında ek yaptırımların da uygulanabileceği belirtildi. Bodrum Belediyesi'nin bu kararlı adımları, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından olumlu karşılanırken, inşaat yasağının turizm sezonu boyunca Bodrum'un doğal ve kültürel dokusunun korunmasına büyük katkı sağladığı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Tatil, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da inşaat yasağına uymayan firmalara cezai işlem - Son Dakika

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