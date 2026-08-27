Bodrum’da kapalı kasap deposundan 400 kilo bozuk et çıktı
Bodrum'da kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kapalı bir kasap deposunda yaklaşık 400 kilogram bozulmuş et ele geçirdi. Halk sağlığını tehdit eden etler imha edilmek üzere depodan çıkarıldı, işletme hakkında tutanak tutularak işlem başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda yaklaşık 400 kilogram bozulmuş et ele geçirdi. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumdaki etler imha edilmek üzere depodan çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan bir kasap işletmesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbarın ardından ekipler, kapalı durumdaki işletmenin deposunda inceleme yaptı. Depoda gerçekleştirilen kontrollerde, bozularak çevreye yoğun kötü koku yaydığı belirlenen yaklaşık 400 kilogram et tespit edildi. Halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumdaki etlere zabıta ekiplerince el konuldu.
İşletmeyle ilgili gerekli tutanakları düzenleyen ekipler, mevzuat kapsamında işlem başlattı. El konulan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı.
Zabıta ekipleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından depo ve çevresinde de kontroller gerçekleştirerek çalışmayı sonlandırdı.
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