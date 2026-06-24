Bodrum'da Kırmızı Bültenle Aranan Alman Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da Kırmızı Bültenle Aranan Alman Yakalandı

Bodrum\'da Kırmızı Bültenle Aranan Alman Yakalandı
24.06.2026 10:36
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Uyuşturucu suçundan aranan Sefkan Doğan, Bodrum'da yakalandı; lüks eşyalar ve döviz ele geçirildi.

Uluslararası seviyede uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu şahıs, Muğla'nın Bodrum ilçesinde emniyet, MİT ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, lüks saat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı belirlenen 33 yaşındaki Alman uyruklu Sefkan Doğan'ın Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının kordinesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürülüğü, MİT ve Bodrum İlçe jandarma birimlerince yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde bulunabileceği değerlendirildi. Yapılan takipte şahsın kullandığı 34 NCG 741 plakalı araç, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit edildi. Ekiplerce sürdürülen fiziki takip sonrası operasyon düzenlendi.

Kıskıvrak yakalanan Doğan'ın arabasından ise servet çıktı. Araçta yapılan aramada 8 adet son model cep telefonu, 4 adet GSM hattı, 3 adet Rolex marka saat, 1 adet Apple marka iPad ile 37 bin 950 Euro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 TL ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Kırmızı Bültenle Aranan Alman Yakalandı - Son Dakika

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