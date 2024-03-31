Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i (81) tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç olay Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Aydın B.,(49) aynı sokakta yaşayan Bayram Şimşek'ten satın aldığı evde oturan kiracıları geçtiğimiz haftalarda evden çıkardı. Kiracılar ise Bayram Şimşek'e ait evin yanındaki depoya taşındı, taraflar arasında husumet oluştu. Dün 18.00 sularında kiracıların oğlu ile Aydın B.'nin oğlu arasında bugün henüz nedeni belirlenemeyen bir kavga meydana geldi. Kavgayı gören Şimşek, bıçakla olaya dahil olmaya çalışırken olayı gören Aydın B. ise pompalı tüfekle Şimşek'e 4 el ateş etti.
Vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı Aydın B., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram Şimşek arasında ev satışı nedeniyle daha önceden husumetin olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın B., adliye çıkışında "Evime çöktüler, tapuyu vermezsen kafana sıkarız dediler, pişmanım" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da komşusunu öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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