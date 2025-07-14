Bodrum'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı - Son Dakika
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Bodrum'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı

Bodrum\'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı
14.07.2025 12:01
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Bodrum'da bir motoryat kayalıklara çarptı, 7 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki 39 metrelik lüks motoryat, Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarptı. Kaza sırasında teknede bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Monte Carlo' isimli motoryat, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle karaya oturdu. Bölgeden geçen başka bir tekne kaptanının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, motoryatta bulunan yolcu ve personelden oluşan 7 kişiyi kısa sürede tahliye etti. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çarpma sonucu motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı - Son Dakika

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