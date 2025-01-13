Bodrum\'da Lüks Tekne Yandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 metre uzunluğundaki lüks bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında adeta alev topuna dönen tekne, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Torba Balıkçı Barınağı'nın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, teknede çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, tekne tamamen kül oldu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi. - MUĞLA