Bodrum\'da Lüks Yat Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli lüks yat, çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, 'Melinay' isimli lüks motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen motoryattaki yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayınca yat açığa çekildi. Tamamen yanan yat batarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA