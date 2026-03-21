Bodrum\'da 7 motoryat yanarak battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada çıkan yangında 7 motoryat yanarak battı, 1 motoryat hasar aldı.

Yangın, Yalıkavak Marina'da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlı bir motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bölgede bulunan diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Bodrum Limanı'ndan ve Güllük Limanı'ndan toplam 3 römorkor bölgeye geldi. Alev alev yanan teknelere 4 saate yakın müdahale edilirken yakınındaki motoryatlar açığa çekildi.

Yangın sonrası Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek ile Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da olay yerine gelip bilgi aldı. Yangında boyları 20 ile 30 metre arasında değişen motoryatlardan 7'si yanarak battı. Bir motoryat ise hafif şekilde hasar aldı. Marinada meydana gelen deniz kirliliğinin temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, "Hem tekne sahiplerine, hem marina yönetimine hem de tüm Bodrumlulara geçmiş olsun. Hiç istenmeyen bir olaydı. Allah beterinden korusun. Yangının çıkış nedeni yapılacak tahkikat sonucu belli olacak" dedi. - MUĞLA