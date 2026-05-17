Bodrum'da Motosiklet Kazası: İmam Hayatını Kaybetti

17.05.2026 23:54
Bodrum'da motosikletin çarptığı imam Metin Suntay, hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde süratli giden motosikletin çarptığı imam hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Süratli şekilde seyreden H.K. idaresindeki motosiklet, Yeni Hastane Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında yolun karşısına geçmeye çalışan Yakaköy Camii İmamı Metin Suntay'a çarptı. Sürüklenen motosiklet, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan sürücü ve Suntay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Metin Suntay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

