Bodrum'da otomobil konteynerle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da otomobil konteynerle çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum\'da otomobil konteynerle çarpıştı: 3 yaralı

Yalıkavak'ta kontrolden çıkan otomobil prefabrik konteynere çarptı, 3 kişi yaralandı.

04.05.2025 14:14
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin prefabrik konteynere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i sürücü, 2'si konteyner içinde bulunan işçi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Yalıkavak Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E.C. (19) idaresindeki 48 AHL 952 plakalı otomobil, Yalıkavak Mahallesi'nden Gündoğan yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 50 metre savruldu. Takla atan otomobil, yol kenarındaki toprak alanda bulunan prefabrik konteynere çarptı. Kazada sürücü M.E.C. ile konteyner içerisinde bulunan inşaat işçisi D.Ö. (43) ve M.T.B. (41) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da otomobil konteynerle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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