Bodrum'da Otoparkta Yatan Köpeğe Çarpan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Bodrum'da Otoparkta Yatan Köpeğe Çarpan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Bodrum\'da Otoparkta Yatan Köpeğe Çarpan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil sürücüsü, otoparkta yatan bir köpeğin üzerinden geçti. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, sürücü adliyeye sevk edildi ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

22.11.2024 22:19  Güncelleme: 22:28
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otoparkta yatan köpeğin üzerinden geçen otomobil sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Sürücü, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Kasım Perşembe günü Kadıkalesi'nde yaşanan olayda A.H. (49) isimli otomobil sürücüsü, boş otoparkta geri geri gittikten sonra otomobilini ileri doğru sürdü. Otoparkta köpeğin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, daha sonra durmayıp yoluna devam etti. Can havliyle yattığı yerden kalkan köpek, bölgedeki bir süpermarkete sığındı. İhbarın ardından olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arka ayaklarından yaralı köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Olayın gündeme gelmesinin ardından sürücü, jandarma ekiplerine teslim oldu. Adliyeye sevk edilen sürücü ifadesinde, "Kafam dalgındı, köpeği fark etmedim. Ben de köpek besliyorum. Çiğneme gibi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Otoparkta Yatan Köpeğe Çarpan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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