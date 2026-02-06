Bodrum\'da selin tablosu gün ağarınca ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmurun ardından ilçe genelinde su taşkınları meydana geldi. Dere yataklarının taşmasıyla cadde ve sokaklar göle dönerken, selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı.

Kısa sürede derelerden taşan sular, ana arterlere ve ara sokaklara hızla yayıldı. Bodrum'un birçok noktasında yollar sular altında kalırken, günün aydınlanmasıyla birlikte selin bıraktığı ağır tablo gün yüzüne çıktı. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilerek otellere yerleştirildi. Bazı bölgelerde küçükbaş ve kümes hayvanlarının telef olduğu öğrenilirken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak ağır hasar gördü. Selin en ağır vurduğu noktalardan biri Bitez Sahili oldu. Sahil bandında bulunan neredeyse tüm işletmeler sular altında kalırken, masa ve sandalyeler kuma gömüldü. Sahil boyunca biriken molozlar, çalı çırpı ve ağaç kütükleri alanı adeta kapladı.

Sabah saatlerinden itibaren Kaymakamlık koordinasyonunda, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ile emniyet ve jandarma birimleri sahada çalışmalara başladı. İş makineleriyle kapanan yolların açılması için yoğun mesai harcanırken, hasar tespit çalışmalarının da eş zamanlı olarak başlatıldığı bildirildi. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilçede çok büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Hasarın net boyutunun, saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği belirtildi. - MUĞLA