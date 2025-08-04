Bodrum\'da silahlı \'park\' kavgası: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte park yeri ve korna çalma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşamüstü Gündoğan Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte park yeri ve korna çalma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi silahla vuruldu. Silahlı saldırgan ve yanındaki şahıs araçlarına binip olay yerinden uzaklaşırken, yaralıların yardımına vatandaşlar koştu. Bacağından yaralanan Mehmet İ., özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Kasık bölgesine isabet eden 3 kurşunla ağır şekilde yaralanan ve yol ortasında yerde kalan Muhammet B. (42) için ise bölge sakinleri seferber oldu. Yaralıyı güneşten korumak için yola büyük bir şemsiye getiren mahalleli, kanamayı durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Muhammet B.'nin kavgayı ayırmaya çalışırken vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA