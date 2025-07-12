Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 6 kişi bulunan ve su almaya başlayan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum İçmeler Mahallesi açıklarında su almaya başlayan içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ağanlar Tersanesine emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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