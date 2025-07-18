Bodrum\'da Su Alan Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan teknenin su alması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Gümbet önlerinde su alan ve içerisinde 9 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye(can kurtarma) botu personeli tarafından suyu tahliye edilerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA