Bodrum\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum Limanı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Limanı açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası sürüklenen tekne bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA