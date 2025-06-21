Muğla'nın Bodrum Limanı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Limanı açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası sürüklenen tekne bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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