Bodrum'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri - Son Dakika
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Bodrum'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri

Bodrum\'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak seyreden gençlerin canlarını tehlikeye attığı anlar, saniye saniye görüntülendi. Bodrum'da meydana gelen çok sayıda motosiklet kazasından ders almayan gençler, trafikte hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokmaya devam ediyor.

01.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:44
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak seyreden gençlerin canlarını tehlikeye attığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

Bodrum'da meydana gelen çok sayıda motosiklet kazasından ders almayan gençler, trafikte hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Ortakent Mahallesi'nde bir aracın içerisinden kaydedilen görüntüde, motosikletli iki gencin metrelerce tek teker seyrettiği görüldü. Görüntüde iki gencin başında kask olmadığı ve motosiklette plakanın da bulunmadığı gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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