Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapması sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Görecek Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Bodrum'da Tekne Kurtarıldı
