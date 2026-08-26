Muğla’da Tiny House yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazıköy Mahallesi'nde bir arsa içerisinde bulunan Tiny House alevlere teslim oldu. İtfaiye ve Arazöz ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bodrum Yukarı Mazı'da arsa içerisindeki Tiny House'ta çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine bölgeye Muğla büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. angın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yapının alevli şekilde yandığını tespit etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.