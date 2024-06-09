Bodrum'da turistle kavga eden taksiciler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bodrum'da turistle kavga eden taksiciler adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durağa gelen turistle kavga edip gözaltına alınan 2 taksici, adliyeye sevk edildi. 2 taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

09.06.2024 18:24
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde durağa gelen turistle kavga edip gözaltına alınan 2 taksici, adliyeye sevk edildi. 2 taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum'a tatile gelen M.K.K.(61), cadde üzerindeki eğlence mekanında eğlendikten sonra konakladığı yere dönmek için taksi durağının bulunduğu bölgeye geldi. M.K.K. duraktaki görevlilere hangi taksinin sırası olduğunu sordu. Taksicilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K. duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Tekme tokat ve sopalı kavgada M.K.K. yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Darp raporu alan M.K.K taksicilerden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.D. ile D.K. isimli 2 taksici, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 taksici, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da turistle kavga eden taksiciler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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