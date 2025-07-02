Bodrum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'un Ortakent bölgesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde Ortakent Mahallesinde Bodrum - Turgutreis Karayolu arkasındaki otluk ve ağaçlık alanda yangın başladı. İkametlere oldukça yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgede yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Vatandaşlar, alevler evlerine sıçramasın diye bahçe hortumlaryla yangına müdahale etti. Yangına karadan itfaiye, orman ve Bodrum Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ayrıca havadan da 2 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - MUĞLA