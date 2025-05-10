Bodrum'da Zabıta Ekipleri İşgaliye, Dilenci ve Seyyar Satıcı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Bodrum'da Zabıta Ekipleri İşgaliye, Dilenci ve Seyyar Satıcı Denetimlerini Sıklaştırdı

Bodrum\'da Zabıta Ekipleri İşgaliye, Dilenci ve Seyyar Satıcı Denetimlerini Sıklaştırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, yaz sezonu öncesi işgaliye, dilenci ve seyyar satıcılar konusunda denetimlerini artırdı. 6 şüpheli, çocuklarını dilendirerek suç işlemekten işlem gördü.

10.05.2025 12:37  Güncelleme: 12:39
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri; işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında çalışmalarını yoğunlaştırırken, çocukları dilendirdiği tespi edilen 6 şüpheliye işlem başlatıldıi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turizm yoğunluğu olan mahallelerdeki cadde, sokak ve sahil bölgelerinde işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, Bodrum ilçe merkezinde Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve bağlı bulunan sokaklarında, Kumbahçe sahili, Neyzen Tevfik Caddesi, Gümbet, Bitez, Müskebi, Yahşi, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde özellikle işgaliye konularında esnaf ve işletmeleri uyararak tespit tutanağı düzenliyor. Verilen süre sonunda işgaliyesini kaldırarak Bodrum sokaklarının düzenli hale gelmesine yardımcı olan esnaf ve işletmelere teşekkür edilirken uyarılara rağmen işgaliyeye devam eden esnaf ve işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de saha ziyaretlerinde sıklıkla dile getirdiği işgaliye konusunun çözümünde kararlılıkla yol alacaklarını belirten Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sezona hazırlanan ve işletmelerini yeni açan tüm esnafa işgaliye konusunda taviz olmadığı vurgusunu yapıyor.

Zabıta ekiplerine işgaliye denetim ve uygulamalarında Mali Hizmetler Müdürlüğü İktisat Birimi ekipleri ile trafik zabıta ekipleri de destek oluyor.

Dilenci ve seyyar satıcılar gece gündüz takipte

Zabıta ekipleri; Bodrum cadde, sokak ve kavşaklarında halkın duygularını sömürerek dilenenlere yönelik de gece gündüz uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

Zabıta ekiplerinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamada çocuklarını dilendirerek suç işleyen 6 şüpheli tespit edildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin ortak uygulaması kapsamında Y. A., Y. Ö., G. A., C. H., E. H., ve Ş. R. isimli şahısların yaşı küçük öz çocuklarını kullanarak dilencilik yaptıkları tespit edilirken zabıta personelince 5326 sayılı Kanun kapsamında idari işlem yapıldı. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Polis Merkezi Amirliğince de adli işlem uygulandı. Zabıta ve polis ekiplerinin dilencilere yönelik denetim ve uygulamaları devam edecek.

Seyyar satıcılar da yakın takipte

Seyyar satıcılara yönelikte sıkı denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, ilk tespitlerinde uyarılarda bulunuyor. Bölge dışına çıkardıkları satıcıları tekrar tespit ettiklerinde ise cezai işlem uyguluyor.

Kent düzenini bozanlara taviz yok

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ilettiği açıklamasında şunları söyledi:

"Turizm hareketliliğinin artarak devam ettiği kentimizde zabıta ekiplerimiz işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında kararlılıkla denetim ve uygulamalar yapıyor. Bizler için her vatandaşımız kıymetli. Eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Fakat kentimizin özgün ve doğal yapısını bozan ve özellikle Bodrum'a gelen misafirlerimizi rahatsız eden davranışlara asla taviz veremeyiz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün de iş birliğiyle bu yıl, işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı gibi kent düzenini bozan her türlü duruma müdahale edeceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Zabıta Ekipleri İşgaliye, Dilenci ve Seyyar Satıcı Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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