Bodrum'daki İki Cinayet Davası: Katil Zanlısı Müebbet Aldı - Son Dakika
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Bodrum'daki İki Cinayet Davası: Katil Zanlısı Müebbet Aldı

Bodrum\'daki İki Cinayet Davası: Katil Zanlısı Müebbet Aldı

Bodrum'da avukat ve icra müdürü cinayetinin katil zanlısı Galip Özmen, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

29.04.2025 14:54
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Av. Mehmet Erdal Çam ve Eski İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Galip Özmen 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki 59'lular Sitesi'nde yaşamını sürdüren evli ve 3 çocuk babası, Denizli Barosu'nun geçmiş dönem başkanlarından Av. Mehmet Erdal Çam (73), 21 Eylül 2023 günü Turgutreis'te müvekkili Galip Özmen'in(63) silahlı saldırısı sonucu, Eski İcra Müdürü Özcan Çavdar(57) ile birlikte yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından karakola teslim olan katil zanlısı Galip Özmen gözaltına alındı. Özmen'i aracıyla karakola bıraktıktan sonra Denizli'ye giden Osman K.(28) Denizli'de gözaltına alındı. Zanlılar, 22 Eylül günü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman K., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, katil zanlısı Galip Özmen 2018 yılında işletmek için apart kiraladı. Bir süre sonra apartın mülk sahibi ile Özmen arasında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı, mal sahibi anlaşmazlığı yargıya taşıdı. Galip Özmen, arkadaşı olan emekli icra müdürü Özcan Çavdar aracılığıyla dosyayı Av. Mehmet Erdal Çam'a verdi. Dava süreci sonunda mülk sahibi davayı kazandı, Galip Özmen oteli tahliye etmek durumunda kaldı.

Zararının karşılanmasını istedi

Galip Özmen'in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Çam'ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar'dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi.

Galip Özmen, davanın kaybedilmesinden sonra dolandırıldığını iddia ederek Çavdar ve Çam'dan zararını karşılamalarını istedi. İkiliden para alamayan Özmen, cinayet planı yapıp bunu daha önceden tanıdığı Osman K. ile paylaştı. Osman K.'nın aracı ile Bodrum'a gelen Özmen, Özcan Çavdar ve Av. Erdal Çam ile Akyarlar 59'lular Sitesi'nde buluştu. Ardından Çam ve Özmen, Özcan Çavdar'ın kullandığı araca binip Turgutreis'e doğru hareket etti.

2 kişiyi öldürüp teslim oldu

Aracın arka koltuğunda oturan Özmen, ikiliye "Siz benden para aldınız, beni dolandırdınız. Beni bitirirseniz, ben de sizi bitireceğim" deyip çantasından çıkardığı tabancayla ikilinin başlarına ateş etti. Galip Özmen, saldırının ardından kendilerini arkadan takip eden Osman K.'nın aracına binip Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Katil zanlısı Galip Özmen ve ona yardım ettiği öne sürülen Osman K.'nın yargılanması, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı.

Karar duruşmasına sanıklar, taraf avukatlarının yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği ile Muğla, İzmir, Denizli baroları temsilcileri ile Bodrum'da görev yapan avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Özmen, "Vicdan azabı çekiyorum pişmanım" dedi.

Osman K. ise suçsuz olduğunu ifade ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından karar verdi. Mahkeme, Özmen'e indirim uygulamadan 2 kez müebbet hapis verirken Osman K.'nın beraatine hükmetti.

Duruşma sonrası avukatlar yaptıkları basın açıklamasında kararın gerekçesi sonrası istinafa başvuru yapacaklarını belirtti.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinafa başvuru yapacaklarını söyleyen Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün, "Avukat Erdal Çam'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Değerli Avukatımız Erdal Çam sadece görevini yaptığı için katledilmiştir. Bu olay, yaşanan olaylardan sadece kötü bir örnektir. Avukatlar, maalesef hakaret ve tehditlere maruz kalmakta, şiddete uğramakta ve maalesef öldürülmekteler" dedi.

Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Av. Onursal Özbek ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı, yargının çatısı altındaki herkese bir saldırıydı. Dolayısıyla biz bu yargılamayı böyle algılıyoruz. Daha önce İzmir'de polis memuru Fethi Sekin öldürüldüğünde içimizden bir parça koptuysa ya da Savcı Mehmet Kiraz öldürüldüğünde içimizden bir parça koptuysa burada da sayın meslektaşımız ve Denizli'nin eski Baro Başkanı Erdal Çam öldürüldüğünde aynı acıyı tüm yargının hissedeceğini, hissetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü buradaki saldırı, mesleğini yapmakta olan bir saldırıydı. Bu ceza yargılamasının sonucunda, istinaf aşaması da bittikten sonra verilecek karar aynı zamanda emsal nitelikte olacak. Umuyoruz ki iki sanık da gerekli cezayı alacaktır." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'daki İki Cinayet Davası: Katil Zanlısı Müebbet Aldı - Son Dakika

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