Bodrum'da otluk alandaki yangın kontrol altına alındı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı
Saat 16.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması devam ediyor. Yangın sonucu yaklaşık 5 dönümlük otluk alan yanarak zarar gördü. Yangının enerji nakil hattının şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım oluşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'daki Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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