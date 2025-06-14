Bodrum'daki Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da otluk alandaki yangın kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

Saat 16.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması devam ediyor. Yangın sonucu yaklaşık 5 dönümlük otluk alan yanarak zarar gördü. Yangının enerji nakil hattının şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım oluşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.