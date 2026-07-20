İranlı uyuşturucu baronu Bodrum’da yakalandı - Son Dakika
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İranlı uyuşturucu baronu Bodrum’da yakalandı

20.07.2026 20:59
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu Kasra Ashrafi, MİT ve Muğla polisinin ortak operasyonuyla Bodrum’da yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 45 bin avro, kripto cüzdan ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Interpol tarafından uluslararası uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Bodrum'da yakalandı. Operasyonda 45 bin avro, kripto cüzdan ve çok sayıda değerli eşya ele geçirilirken, Ashrafi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in yürüttüğü koordineli çalışmalarda, Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu adrese ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda Kasra Ashrafi ile birlikte Fatima Dhahri de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 45 bin avro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemelerde Fatima Dhahri'nin de "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatima Dhahri'nin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Bodrum, Güncel, Muğla, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İranlı uyuşturucu baronu Bodrum’da yakalandı - Son Dakika

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