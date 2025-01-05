Bohçacı Hırsızlara 'Avcı' Operasyonu - Son Dakika
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Bohçacı Hırsızlara 'Avcı' Operasyonu

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Diyarbakır'da yapılan operasyonda 10 milyon liralık mal varlığına sahip 14 hırsız tutuklandı.

05.01.2025 09:42
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10 milyon mal varlıkları olan bohçacı hırsızlara "Avcı" operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

Önce polis merkezine imza atmaya gidiyor, sonra hırsızlığa çıkıyor

Saray gibi evde yaşayan hırsızların lüksü polisi şaşırttı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bohçacı kılığıyla evlere girip hırsızlık yapan çeteye "Avcı" operasyonu düzenlendi. Mal varlıkları 10 milyon lirayı bulan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından evden hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Yüzlerini kapatıp bohçacı kılığında mahalle arasında dolaşan şüpheliler, çeşitli bahanelerle evlere girdi. Girdikleri evlerde birisi ev sahibini oyalarken, diğeri tuvalete gidiyorum diyerek arka odalara girip ve yüklü miktarda ziynet eşya çaldığı belirlendi.

Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebeke, bir binanın güvenlik kamerasını fark edemeyerek takıldı. Şüpheliler, sürekli çevrede bulunan kameralara yakalanmamaya çalışıyordu, fakat bindikleri bir takside kamera olacağını düşünemeyen şüpheliler, taksideki kamerayı görünce panikle yüzünü kapattığı görüldü.

Avcı operasyonu düzenleyerek eve aramaya giden polisler, lüks eşyalarla karşılaşarak şaşırdı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin 10 milyon lira değerindeki ev, arsa ve araçlarına el konuldu.

Öte yandan, daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan şüphelinin, hırsızlığı çıkmadan önce polis merkezine giderek imza attığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bohçacı Hırsızlara 'Avcı' Operasyonu - Son Dakika

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