Bologna'da Polis Müdahalesi Protesto Edildi

İtalya'nın Bologna şehrinde polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Faslı Abderrahim Fakir'in ölümü sonrası yüzlerce kişi protesto için sokağa çıkarken, polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

İtalya'da pazar günü yaşanan polis müdahalesi ülke genelinde tartışmaya neden oldu. Bologna kentinde 42 yaşındaki Faslı girişimci Abderrahim Fakir, saldırgan davrandığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmaya çalışıldı. Yüzüstü yere yatırılan Fakir'in, müdahale sırasında nefes almakta zorlandığı duyulurken, "Yardım, yardım, yeter artık" diye defalarca seslendikten sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Polis tarafından ayak bilekleri bağlanan Fakir'in daha sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. İtalyan medyasındaki haberlere göre; polis Fakir'i sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan tepki verince polis, kelepçelemeye çalışırken biber gazı kullandı ve onu yere yatırarak tuttu.

Fakir'in ölümü sonrası yüzlerce kişi Bologna'da protesto düzenlerken, polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, şehirdeki polis merkezlerinin yakınına havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak karşılık verdi.

Gösterilere tepki

İtalya Avrupa İşleri Bakanı Tommaso Foti yaptığı açıklamada, "Bologna'daki bir gösteri sırasında söylenen 'polis katilleri' ve 'tüm dünya sizden nefret ediyor' sloganları utanç vericidir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, soruşturmanın gerçekleri ortaya çıkaracağına inandığını söyledi. Bologna polisi ise olaya karışan polislerin vücut kamerası görüntülerini yetkililere teslim edeceklerini söyledi. - BOLOGNA