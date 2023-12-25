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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 günlük yas ilan etti - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 günlük yas ilan etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehit haberlerinin ardından 7 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. Yas kararıyla birlikte Bolu Belediyesi sınırları içinde canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri yasaklandı. Ayrıca yılbaşı gecesi yapılması planlanan Emircan İğrek konseri de iptal edildi. Yas kararına uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 günlük yas ilan etti
25.12.2023 - 17:44,
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 günlük yas ilan ettiklerini duyurarak, "Yılbaşı akşamı yapmayı planladığımız Emircan İğrek konseri ve canlı müzik programları dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içinde yasaklanmıştır" dedi. Özcan, yas kararına uymayanlarla ilgili yaptırım uygulayacaklarını da söyledi.

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentte 7 günlük yas ilan etti. Alınan yas kararı ile Bolu Belediyesi yetki sınırları içinde 7 gün boyunca canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri yasaklandı. Ayrıca Bolu Belediyesi'nin yılbaşı gecesi yapılacağını duyurduğu Emircan İğrek konseri de iptal edildi.

Karara uymayanlar için yaptırım uygulanacak

Kararın şehit ailelerinin acısını paylaşmak adına alındığını kaydeden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu Belediyesi sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Bu kapsamda yılbaşı akşamı yapmayı planladığımız Emircan İğrek konserini iptal ettik. Aldığımız yas kararı doğrultusunda canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içinde yasaklanmıştır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yüce milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar tereddütsüz şekilde idaremizce uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA
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