Özcan\'dan beton santrali açıklaması

Bolu Belediyesi davasında 2. gün tamamlandı. Beton santrali iddialarına ilişkin savunma yapan Tanju Özcan, "Santral kurdurmam demedim, piyasaya satış yapamazsın dedim" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 2'nci duruşması, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan davada, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında, "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

Sanıklar beton olayıyla ilgili savunma yaptı

Duruşmanın ikinci gününde, "beton olayı" olarak bilinen konu ele alındı. İddiaya göre, Yiğit Beton yetkilisi, Bolu Bel A.Ş.'den beton almak için dönemin yönetim kurulu üyesi Ergün Temel ile görüştü. C50 beton için firmaya 2 bin 300 lira teklif edildi. Temel'in görevden ayrılmasının ardından süreci Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız yürüttü. Bu süreçte C50 beton için bu kez 3 bin 400 lira teklif edildi. Firma yetkilisinin teklifi kabul etmediği ve kendi beton santralini kuracağını söylediği belirtildi. Tanju Özcan'ın ise söz konusu santrali kurdurmayacağını ifade ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu sanık Ali Sarıyıldız ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Tanju Özcan savunma yaptı.

Ali Sarıyıldız: "Fiyat çalışmasını yapıp başkana ilettik"

BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirterek, "Tanju Başkan beni aradı. Beton alınacağını ve fiyat araştırması yapmamı istedi. Maliyetin yanlış verildiği çünkü verilen betonun farklı olduğu söylendi. Maliyetleri çıkarttık, önümüze farklı rakamlar çıktı. İlk olarak 3 bin 400 lira gibi bir fiyat belirledik, sonrasında 3 bin 100 lira olarak belirledik. Fiyatı belirledikten sonra Tanju Başkan'a ilettik. Fiyatları verdikten sonra Tanju Başkanımız firma yetkilisini arayarak fiyatı söylemiş. Fiyat ile ilgili fikrimi bildirdim. Ben sadece bir kere hastanenin yapıldığı yere gittim. Orada Cenk Bey ile bir kere görüştüm. Daha sonrasında ben Cenk Bey ile görüşmedim" dedi.

"Başkanım buna sinirlendi"

Sarıyıldız, tarafların daha sonra belediye binasının ek hizmet binasında bir araya geldiğini ifade ederek, "Sonrasında Tanju Başkan aradı, 'Bir görüşelim' dedi. Cenk Bey de geldi. Bolu Belediye binasının ek hizmet binasında bir araya geldik. Fiyatımızı verdik. Cenk Bey de 2 bin 300 lira fiyat teklifi yaptı. Biz de bunun bu şekilde olmayacağını kendisine söyledik. Başkanım buna sinirlendi. Tanju Başkan en fazla 3 bin 100 liraya kadar inebileceğini söyledi. Cenk Bey de 'Bu fiyata alamayız' dedi. 'Beton santrali kurarım' dedi. Tanju Başkanım da 'Bu fiyata alırsanız alın, yoksa size santral kurdurtmam' dedi" diye konuştu.

İdari yaptırımlara ilişkin bilgisi olmadığını savunan Sarıyıldız, "İdari yaptırımlar yapıldığı konusunda bilgim yok. Sadece Bolu Bel A.Ş.'de çalışan arkadaşlardan idari yaptırımlar yapıldığını duydum. Tanju Özcan'ın denetimler yapıldığı noktasında şahit değilim ve böyle bir duyumum da olmadı" şeklinde konuştu.

Özcan: "Belediye şirketine zarar vermemek için fiyat belirledik"

Tutuklu sanık Tanju Özcan ise hazır beton alımıyla ilgili firma yetkilisiyle görüştüklerini belirterek, "Hazır beton ile ilgili firma ile görüştük. Sonra ben hastalandım. Telefonumu falan almışlar. Ben Ankara'da hastanede yatarken iki defa aradı. Dedi ki, 'Başkanım, görüşmemiz lazım. Belediye şirketi ile anlaşamadık' Hastaneden oğlumun evine evci olarak çıktım ve kafede bu adamla bir araya geldik. Daha önce bize bir rakam verdiler, şimdi de bu rakamı kabul etmiyorlar. 'Şirket yetkilileriyle görüşün, arada buluşalım' dediler" dedi.

"Onların verdiği fiyatta ise şirket 100 milyon lira zarar edecek"

Firmanın deprem konutları da yapan bir şirket olduğunu ifade eden Özcan, "Elazığ'da deprem konutları da yapan bir firma. 'Benim sözleşme gereği beton santrali kurma hakkım var' dedi. 'Ben de biliyorum' dedim. Konuştuk bunları ama dedi ki, 'Adıyaman'dan veya Elazığ'dan benim bu santrali kurmam mantıklı gelmiyor. Ben de buradan almak istiyorum' Ben de Bolu Bel A.Ş.'nin bu firmaya beton satmasını istiyorum. Çünkü Bolu Bel A.Ş.'ye çok ciddi yatırımlar yapıldı. Beton satışı yapmak istiyoruz ama bir yandan da diğer beton firmalarını düşündüğümüz için Bolu piyasasına çok girmiyoruz. Biz de bu yüzden kendimize hedef olarak TOKİ müteahhitleri ve kamu işleri alan müteahhitlerle çalışmaya karar verdik" diye konuştu.

Özcan, fiyat çalışması için Ali Sarıyıldız'ı aradığını söyleyerek, "Ali Bey'i aradım çünkü Ergün Bey şirket yönetiminden ayrılmıştı. O yüzden Ali Bey'i aradım. Çünkü 5 yıl Bolu Bel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 'Bir çalış, bana fiyat çıkar' dedim. Bolu'daki beton firmaları bu firmaya mal satmak istemiyor çünkü C50 beton dökümü çok zor. Ben de firma yetkilisine dedim ki, 'Arkadaşlar çalışmış, 3 bin 400 lira fiyat çıkarmışlar. Hadi ben biraz indirim yapayım, 3 bin 100 lira olsun. Ama bunun altına inemem çünkü belediye şirketine zarar veremem' dedim. 3 bin 400 lira fiyat verildiğinde 20 milyon lira kar elde edilecek, onların verdiği fiyatta ise şirket 100 milyon lira zarar edecek. Bu fiyatın altında şirket yöneticileri kabul edemez çünkü şirket zarara uğrar. Ben de daha sonra 'Gidin diğer firmalardan alın' dedim" ifadelerini kullandı.

"Santral kurdurmam demedim, piyasaya satış yapamazsın dedim"

Firma yetkilisinin beton santrali kurması halinde piyasaya da satış yapacağını söylediğini savunan Özcan, "Sonrasında bana çok çirkin bir laf söyledi. 'Ben beton santralini kurarım ama benim o santralin taşıma maliyetleri var. Ben santrali kurarsam piyasaya da satış yaparım' dedi. Ben de bunun üzerine, 'Piyasaya satış yapamazsın. Burada 4-5 firma var, onları mağdur edemezsin' dedim. Aslında konu bu. Ben 'Size beton santrali kurdurtmam' demedim, 'Piyasaya satış yapamazsın' dedim. Asıl onların baskısına maruz kalan biziz. Ben Bolu'nun hakkını koruduğum için mi suçluyum? Sonrasında ben bunlarla bir kez daha konuştum. Bize sürekli şikayet geliyordu. Çıkardıkları malzemeyi sattıklarına dair bize şikayetler geldi. Maden Kanunu var; bunu satmayın, çok ağır cezaları var. Hatta 'Bu çıkardıklarınızı belediyenin yeşil alanına dökmüşsünüz, burada depoluyormuşsunuz' dedim. Sonrasında konu benim için kapandı. Ben şantiyeye gitmedim bile ama zabıtamız rutin denetimler yapıyor" diye konuştu.

"Belediyenin suyunu çaldıklarını ortaya çıkardık ve bu yüzden suyu kestik"

Yol ve su denetimlerine ilişkin de savunma yapan Özcan, "Biz asfalt atıyoruz, milyonlarca lira tutuyor bu asfaltlar. Bu asfaltlar 20 ton yük taşıyabiliyor ama müteahhitler ne yapıyor? 40 tonluk araçlarla asfalttan geçip yolları mahvediyor. Biz de bunları denetliyoruz. Belediyenin suyunu çaldıklarını ortaya çıkardık ve bu yüzden suyu kestik. Bunlar bizi bu olaydan önce 'Suyumuzu kestiler' şeklinde şikayet etmişler. Bir gün vali yardımcımız geldi. Vali yardımcımız, 'Tanju Bey, bu konuyu kapatalım' dedi. Ben de 'Benim bunlarla uğraşmak gibi bir derdim yok. Kimseye de talimat vermedim' dedim. 'Projede geç kalmışlar, üstlerinden suçu atmak için bizi şikayet etmişler' dedim" şeklinde konuştu.

"Burada suç yok"

Suçlamaları kabul etmeyen Özcan, "Burada zorlama yok. Zorla bir şey satma yok. Değerlendirmemi yaptım. Burada suç falan da yok. Savcı keşke haklı olsa da ben de toplumdan alkış beklesem. 'Kendi cebine menfaat sağladı' diyen yok. Ne yapmaya çalışmışız? Beton satmaya çalışmışız. Şirket babamın mı? Değil. Bu şirketin yüzde yüzü belediyenin" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından duruşmanın 2'nci gün oturumu tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi. - BOLU