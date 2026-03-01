Bolu'da irtikap soruşturmasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da irtikap soruşturmasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı

Bolu\'da irtikap soruşturmasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı
01.03.2026 21:41  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturmasında, market yetkilileri belediyenin zorla reklam ücreti talep ettiğini ve bu talebi reddettiklerinde denetimlere maruz kaldıklarını ifade etti. Gözaltına alınan 13 kişi arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yer alıyor.

Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında mağdur zincir market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde irtikap suçlamasıyla Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada ifadelerinin tamamlanmasının ardından mağdur sıfatında bulunan 6 market yetkilisi de ifade verdi. Market yetkilileri ifadelerinde, belediyenin kendilerinden zorla reklam ücreti almaya çalıştığını ve vermemeleri durumunda marketlere yönelik denetim gerçekleştirerek, mühürlediğini ifade etti.

"44 mağaza 5'er gün mühürlendi"

Mağdur sıfatında ifade veren A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, reklam vermedikleri için 44 marketin 5'er gün mühürlendiğini ifade ederek, "2024 yılında belediyeye davet edildik. Başkan Yardımcısı Süleyman Can, belediyeye bağlı bir şirketin reklam işine girdiğini söyleyip, reklam verilip verilemeyeceğini sordu. Belediyede market yetkililerinin çağrıldığı bir toplantıda Tanju Özcan, reklam gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek, reklam talep etti. Şirket üst yönetimi ulusal reklam gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve sonrasında zabıta denetimleri başladı. NACE2 belgesi gerekçesiyle tutanaklar tutuldu ve 44 mağaza 5'er gün mühürlendi" şeklinde konuştu.

"100 bin lira artı KDV ile anlaştık"

Bolu'daki bir yerel zincir marketin sahibi İbrahim Erdini, kendilerine sunulan reklam sözleşmesini 100 bin lira artı KDV ücreti karşılığında kabul ettiğini, sonrasında marketlerinde denetim yapıldığını ama usulsüzlük bulunmadığı için işlem yapılmadığını söyledi.

"Her market için aylık ödeme istendi"

Her market için aylık ödeme istendiğini ifade eden yerel bir marketin genel müdürü Hamza Dağ ise ifadesinde, kurulacak vakfa reklam karşılığı yardım talep edildiğini ve her market için aylık ödeme istendiğini, kabul etmeyince yaklaşık bir hafta sonra ikinci kez çağrıldığını belirterek, Tanju Özcan'ın 'Vakıf kurulacak, yardımlar yapılacak' diyerek market başı aylık 25 bin TL istediğini, ulusal marketlere ise 15 bin TL teklif ettiğini öne sürdü.

"Zarfların içinde teklif formu bulunuyordu"

Toplantının ardından kendilerine verilen zarflarda teklif formlarının bulunduğunu aktaran Carrefour Şube Müdürü Ahmet Gülsever, "Toplantının başında market isimli zarflar dağıtıldı ve içinde teklif formu bulunuyordu. Tanju Özcan vakıf kurulduğunu söyleyerek reklam istenildiğini, teklifte 15 bin veya 25 bin TL gibi rakamlar gördüklerini ve bu fiyatın altında olmayacağını söyledi. Toplantıdan 1-2 gün sonra denetimler başladı. Üst yönetim, belediye ile reklam anlaşması yaptı" dedi.

"Para cezaları kesildi"

Talebin reddedilmesi üzerine para cezaları kesildiğini vurgulayan Şok Market'in eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan, "En düşük seçeneğin şube başı 25 bin TL olduğu söylendi. Talebin reddedilmesi üzerine denetimler neredeyse her hafta tüm şubelere yayıldı, para cezaları kesildi. Sevkiyat kamyonlarının indirme yapması zorlaştırıldı, müşterilerin parkını engellemek için zemine üçgen taşlar konuldu" ifadesini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Tanju Özcan, 3. Sayfa, Ekonomi, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da irtikap soruşturmasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
İran’ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı İran'ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı

22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti 7 ülkede can kayıpları var
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 22:05:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da irtikap soruşturmasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.