Bolu\'da irtikap soruşturmasında mağdurların ifadeleri ortaya çıktı

Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında mağdur zincir market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün sabah saatlerinde irtikap suçlamasıyla Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada ifadelerinin tamamlanmasının ardından mağdur sıfatında bulunan 6 market yetkilisi de ifade verdi. Market yetkilileri ifadelerinde, belediyenin kendilerinden zorla reklam ücreti almaya çalıştığını ve vermemeleri durumunda marketlere yönelik denetim gerçekleştirerek, mühürlediğini ifade etti.

"44 mağaza 5'er gün mühürlendi"

Mağdur sıfatında ifade veren A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, reklam vermedikleri için 44 marketin 5'er gün mühürlendiğini ifade ederek, "2024 yılında belediyeye davet edildik. Başkan Yardımcısı Süleyman Can, belediyeye bağlı bir şirketin reklam işine girdiğini söyleyip, reklam verilip verilemeyeceğini sordu. Belediyede market yetkililerinin çağrıldığı bir toplantıda Tanju Özcan, reklam gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek, reklam talep etti. Şirket üst yönetimi ulusal reklam gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve sonrasında zabıta denetimleri başladı. NACE2 belgesi gerekçesiyle tutanaklar tutuldu ve 44 mağaza 5'er gün mühürlendi" şeklinde konuştu.

"100 bin lira artı KDV ile anlaştık"

Bolu'daki bir yerel zincir marketin sahibi İbrahim Erdini, kendilerine sunulan reklam sözleşmesini 100 bin lira artı KDV ücreti karşılığında kabul ettiğini, sonrasında marketlerinde denetim yapıldığını ama usulsüzlük bulunmadığı için işlem yapılmadığını söyledi.

"Her market için aylık ödeme istendi"

Her market için aylık ödeme istendiğini ifade eden yerel bir marketin genel müdürü Hamza Dağ ise ifadesinde, kurulacak vakfa reklam karşılığı yardım talep edildiğini ve her market için aylık ödeme istendiğini, kabul etmeyince yaklaşık bir hafta sonra ikinci kez çağrıldığını belirterek, Tanju Özcan'ın 'Vakıf kurulacak, yardımlar yapılacak' diyerek market başı aylık 25 bin TL istediğini, ulusal marketlere ise 15 bin TL teklif ettiğini öne sürdü.

"Zarfların içinde teklif formu bulunuyordu"

Toplantının ardından kendilerine verilen zarflarda teklif formlarının bulunduğunu aktaran Carrefour Şube Müdürü Ahmet Gülsever, "Toplantının başında market isimli zarflar dağıtıldı ve içinde teklif formu bulunuyordu. Tanju Özcan vakıf kurulduğunu söyleyerek reklam istenildiğini, teklifte 15 bin veya 25 bin TL gibi rakamlar gördüklerini ve bu fiyatın altında olmayacağını söyledi. Toplantıdan 1-2 gün sonra denetimler başladı. Üst yönetim, belediye ile reklam anlaşması yaptı" dedi.

"Para cezaları kesildi"

Talebin reddedilmesi üzerine para cezaları kesildiğini vurgulayan Şok Market'in eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan, "En düşük seçeneğin şube başı 25 bin TL olduğu söylendi. Talebin reddedilmesi üzerine denetimler neredeyse her hafta tüm şubelere yayıldı, para cezaları kesildi. Sevkiyat kamyonlarının indirme yapması zorlaştırıldı, müşterilerin parkını engellemek için zemine üçgen taşlar konuldu" ifadesini kullandı. - BOLU