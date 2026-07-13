Bolu'da 2 bin 76 araca cezai işlem - Son Dakika
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Bolu'da 2 bin 76 araca cezai işlem

Bolu\'da 2 bin 76 araca cezai işlem
13.07.2026 09:53
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Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 76 araca ceza kesildi.

Bolu'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 76 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 6-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde belirlenen noktalarda bin 963 trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 44 bin 937 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 76 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Bolu, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 2 bin 76 araca cezai işlem - Son Dakika

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