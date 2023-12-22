Bolu\'da 2 kadın malzeme çalarken yakalandı

4 farklı yerden 13 bin liralık malzeme çaldılar

BOLU - Bolu'da 3 farklı işyerinden ve inşaattan yaklaşık değerleri 13 bin lira olan malzeme çaldığı tespit edilen 2 kadın yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Bolu Belediye binasının yanında bulunan Aşağı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanından geçen Y.B. ve B.B., 3 ayrı tezgahtan yaklaşık değeri 5 bin lira civarında olan kuru gıda malzemeleri çaldı. Şüpheliler çaldığı malzemelerle birlikte bölgeden uzaklaştı. İşyeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Y.B. ve B.B.'nin peşine düştü.

Aşağı Çarşı'da hırsızlık yapan şahıslar, Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaata girerek oradan da 8 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çaldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla 2 kadın evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.