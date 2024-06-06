Bolu'da 750 bin lira değerinde 28 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

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Bolu'da polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 28 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Operasyon soncunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik olarak kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şüpheli konumda bulunan A.Y. (34) ile M.N. (33) ikametleri tespit edildi. Ekipler tarafından tespit edilen şehir merkezindeki bir eve operasyon yapıldı. Ev içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 28 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. A.Y. (34) ile M.N. (33) isimli şahısların ifadeleri alındı. Gözaltına alınan şahıslar, savcılık talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı. Gerekli idari işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne şahıslar polis ekipleri tarafından teslim edildi. - BOLU