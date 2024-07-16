Bolu'da Abart Egzoz ve Yüksek Ses Müziğe Cezai İşlem - Son Dakika
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Bolu'da Abart Egzoz ve Yüksek Ses Müziğe Cezai İşlem

Bolu\'da Abart Egzoz ve Yüksek Ses Müziğe Cezai İşlem

Bolu'da abart egzoz ve yüksek ses müzikle gece saatlerinde sokaklarda rahatsızlık veren sürücülere polis ekipleri tarafından ihbarlı denetim yapıldı. Alpağut Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde onlarca araç cezai işlem uygulanırken, alkollü dolaşan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. Mahalle sakinleri ise polis ekiplerine teşekkür ederek rahatsızlıklarını dile getirdi.

16.07.2024 01:24
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Bolu'da abart egzoz ve yüksek ses müzikle gece saatlerinde sokaklarda rahatsızlık veren onlarca sürücüye ihbarlı denetimle polis ekipleri cezai işlem uygulandı.

Alpağut Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde vatandaşların sıkça şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede ihbarlı denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından abart egzoz ve yüksek ses müzikle cadde üzerinde seyreden onlarca araç cezadan kaçamadı. Alpağut Mahallesi'nde alkollü dolaşan 2 sürücüye ise cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu. Polis ekiplerinin denetim yaptığı esnada ise mahallede yaşayan birkaç vatandaş ekiplere teşekkür etti. Gürültü nedeniyle rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar ekiplere kolaylıklar diledi.

Polis ekiplerine uygulamadan dolayı teşekkür eden Ahmet Akgül, "Çok iyi oldu, bu bölge hareketlenmişti. Bir kaç defa da talepte bulunduk bölgede uygulama yapılması için. Yerinde bir uygulama. Havalar müsait oldukça balkonda oturuyoruz. Gece yarısı egzoz sesi, müzik sesinden rahatsız oluyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Abart Egzoz ve Yüksek Ses Müziğe Cezai İşlem - Son Dakika

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