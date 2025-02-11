Bolu\'da Asayiş Olayları: 15 Tutuklama

3.Sayfa

Bolu'da son 1 haftada yaşanan asayiş olaylarında 15 kişi tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kent genelinde 3-9 Şubat tarihlerinde 198 asayiş olayı yaşandı. Meydana gelen olayların 65'i kişilere karşı, 95'i takibi gereken, 21'i malvarlığına karşı, 15'i topluma karşı, 2'si ise millete ve devlete karşı işlenen suçlar olduğu açıklandı. Olaylara ilişkin 121 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 şahıstan 14'ü de yakalanarak cezaevine konuldu. - BOLU