Bolu'da başlayan grup kavgası polis merkezi önüne taştı, ekipler ayırdı - Son Dakika
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Bolu'da başlayan grup kavgası polis merkezi önüne taştı, ekipler ayırdı

Bolu\'da başlayan grup kavgası polis merkezi önüne taştı, ekipler ayırdı
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Bolu'da önce inşaatta tartışan, ardından D-100 kara yolunda kavga eden iki grubun yakınları, Bahçelievler Polis Merkezi önünde tekme ve yumruklu kavgaya karıştı. Polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı; kavgaya karışanlar polis merkezine götürüldü.

Bolu'da inşaatta başlayan ve D-100 kara yolundaki kavşakta devam eden iki grup arasındaki kavga, tarafların yakınlarının da gelmesiyle polis merkezi önünde yeniden çıktı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olay, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti. Kavganın ardından gruplardan biri otomobille bölgeden ayrılarak D-100 kara yolu Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı yönüne gitti. Diğer grup da araçlarıyla peşlerinden gitti. Kavşakta araçlarından inen taraflar yeniden kavga etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları alarak Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

Yakınları polis merkezi önünde kavga etti

Olayı haber alan iki grubun yakınları da Bahçelievler Polis Merkezi önüne geldi. Burada karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışanlar, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de polis merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Polis Merkezi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Bolu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da başlayan grup kavgası polis merkezi önüne taştı, ekipler ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da başlayan grup kavgası polis merkezi önüne taştı, ekipler ayırdı - Son Dakika
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