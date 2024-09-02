Bolu'da Ağustos Ayında 1433 Asayiş Olayı Meydana Geldi, 17 Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Bolu'da Ağustos Ayında 1433 Asayiş Olayı Meydana Geldi, 17 Göçmen Sınır Dışı Edildi

Bolu'da Ağustos ayında toplamda bin 433 asayiş olayı meydana geldiği açıklandı. Vali Erkan Kılıç, asayiş olaylarının yüzde 95'inin aydınlatıldığını ve bu olaylarda 931 kişinin yakalandığını belirtti. Ayrıca, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında 17 kişinin sınır dışı edildiği ifade edildi.

02.09.2024 19:49
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Bolu'da bir ayda bin 433 asayiş olayı meydana geldi: 17 göçmen sınır dışı

BOLU - Bolu'da ağustos ayında bin 433 asayiş olayı meydana geldiğini duyuran Vali Erkan Kılıç, 17 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiğini açıkladı.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Erkan Kılıç, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, ağustos ayında gerçekleşen asayiş ve güvenlik raporları hakkında bilgi verdi. İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım da toplantıda hazır bulundu.

"Ağustos ayında toplam olay sayısında yüzde 12 azalış görmekteyiz"

Bolu'da bir ayda bin 433 olayın meydana geldiğini ifade eden Vali Erkan Kılıç, "Geçtiğimiz ağustos ayında bin 240 asayiş, 30 narkotik, 27 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 1 göçmen kaçakçılığı, 36 siber suç, 99 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda bin 433 olay gerçekleşmiş, bu olaylarda bin 94 şüpheli şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan 931'i yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce 19"u tutuklanmıştır. 2023 yılı ağustos ayı ile kıyasladığımızda, 2024 yılı ağustos ayında toplam olay sayısında yüzde 12 azalış görmekteyiz" dedi.

"Bu olayların yüzde 95'i aydınlatılmıştır"

Asayiş olaylarının detaylarından bahseden Vali Erkan Kılıç, "Ağustos ayı içerisinde, bin 240 asayiş olayı meydana gelmiş, bu olayların yüzde 95'i aydınlatılmıştır. Bu olaylarda 922 şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden 769'u yakalanmış, 7'si tutuklanmıştır. Yaşanan asayiş olaylarını detaylandırdığımızda, kasten yaralama, kasten öldürme, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 415 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 99'u aydınlatılmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 140 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 61'i aydınlatılmıştır. Rüşvet, zimmet, iftira, görevi kötüye kullanma gibi millete, Devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 9 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. İş kazası, kayıp şahıs vb. takibi gereken suçlar kapsamında 570 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kumar gibi topluma karşı işlenen suçlar kapsamında 106 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalara özel önem vermekteyiz. Bu dönemde değişik suçlardan arama kaydı bulunan 111 şahıs yakalanmış, bunlardan 46'sı tutuklanmıştır" diye konuştu.

"135 bin 975 şahıs sorgulanmış"

74 bin 998 aracın trafik denetimlerinde sorgulandığını açıklayan Vali Kılıç, "Geçtiğimiz ağustos ayında, toplam 3 bin 203 yol uygulaması yapılmış, bu uygulamalarda 74 bin 998 araç kontrol edilmiş, bin 301 araç hakkında işlem yapılmış, 135 bin 975 şahıs sorgulanmış, bu sorgulamalar sonucunda 348 aranan şahıs tespit edilerek yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

"17'si sınır dışı edilmiştir"

Düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 17 şahsın sınır dışı edildiğini ifade eden Kılıç, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele alanında yapılan çalışmalar kapsamında 2 organizatör ve 23 düzensiz göçmen yakalanmış, bu düzensiz göçmenlerden 17'si sınır dışı edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ağustos Ayında 1433 Asayiş Olayı Meydana Geldi, 17 Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Ağustos Ayında 1433 Asayiş Olayı Meydana Geldi, 17 Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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