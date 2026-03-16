Bolu\'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Çaygökpınar köyünde gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk hastanede tedavi ediliyor.

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, jandarma personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Bolu merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alan Çaygökpınar köyü sınırlarındaki gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girilmesi yasak olan gölete arkadaşlarıyla birlikte bisikletle gelen 13 yaşındaki Tanju K. suya girdi. Göletin giriş kısmında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar suda yüzmeye başladı. Tanju K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kalbi duran ve sudan çıkarılan Tanju K.'ya ilk müdahaleyi bir jandarma personeli yaptı. Yapılan müdahalenin ardından talihsiz çocuk, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Tanju K.'nın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:29:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.