Bolu'da Çalınan Motosikletler Düzce'de Yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da Çalınan Motosikletler Düzce'de Yakalandı

Bolu'da çalınan motosikletleri Düzce'ye satmaya götüren 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların Bolu'dan çaldıkları motosikletleri Düzce'de, Düzce'den çaldıkları motosikletleri de Bolu'da satmaya çalıştıkları belirlendi.

25.07.2024 11:15
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Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'ye satmaya götüren 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların Bolu'dan çaldıkları motosikletleri Düzce'de, Düzce'den çaldıkları motosikletleri de Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosikletin çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kameraları saatlerce incelendi. Yapılan izleme neticesinde şüpheliler tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Düzce'de düzenlenen operasyonla İ.Ş., R.A, ve S.Ş.I. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Bolu'dan çaldıkları motosikletleri satmak için Düzce'ye götürdükleri, Düzce'den çaldıkları motosikletleri de Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Düzce, Bolu, Hırsızlık, Adliye, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Çalınan Motosikletler Düzce'de Yakalandı - Son Dakika

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