Bolu'da otomobille çarpışan panelvan, savrularak önce yol kenarındaki direğe ardından akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Çıkınlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan F.K. idaresindeki 67 AFZ 324 plakalı panelvan ile aynı yönde ilerleyen İ.A. yönetimindeki 55 KT 316 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan panelvan, önce yol kenarındaki direğe, ardından akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada panelvan sürücüsü F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.