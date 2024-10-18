Bolu'da Çöp Atanlara Ceza Yağdı

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Çöp atanlar kameralardan kaçamadı: Cezayı yediler

BOLU - Bolu'ya giriş yaptıkları sırada araçlarından dışarıya çöp attıkları tespit edilen şehirlerarası ulaşım hizmeti veren özel firma yetkilisi ile otomobilin sahibine idari para cezası uyguladı.

Bolu'da yere çöp atanların belirlenip cezai işlem uygulanması için zabıta ekipleri gece gündüz güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Terminal bölgesine yerleştirilen kameralar ile kente dışarıdan gelen yabancı araçlar da aynı titizlikle denetleniyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kameralardan tespit ettiği görüntüde otobüs terminalinin girişine park ettiği 42 plakalı otomobilinin camından dışarı pet şişe attığı tespit edildi. Ekipler tarafından tespit edilen otomobil sahibine idari para cezası uyguladı. Ekipler bir sonraki gün gece saatlerinde terminalin aynı noktasına park eden şehirlerarası ulaşım hizmeti veren özel firmaya ait otobüsün kapısından poşet çöpün dışarı atıldığını tespit ederek firma sahibine de aynı cezayı uyguladı.