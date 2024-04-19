Bolu'da damat dehşeti: Karısını ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
BOLU - Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde ailenin damadı, tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 00.30'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, evde eşiyle tartıştı. Evde bulunan bıçakla Serkan Zengin (36), eşi Meltem Zengin ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçakladı. Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Zengin ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüne neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
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