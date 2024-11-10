Bolu\'da Devrilen Tır Trafiği Engelledi

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü tırın devrilmesi sonucunda trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, tırın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelmişti. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkiinde M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmişti. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, Ankara istikameti ulaşıma kapanmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edilmişti. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Yol trafiğe açıldı

Devrilen tır, yaklaşık 1 saat sonra bulunduğu yerden kaldırıldı. Tırın yol kenarına çekilmesiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Ekiplerin yoldaki mısır tanelerini temizlemesiyle yaklaşık 2 saatin ardından yolun üç şeridi de trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle Abant gişelerinden Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine kadar uzun araç kuyrukları meydana geldi. - BOLU