Yangın çıkan evde eşyalar küle döndü
BOLU - Bolu'da bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde bulunan eşyalara küle döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Ev Yangını: Eşyalar Kül Oldu - Son Dakika
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