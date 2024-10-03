Bolu'da Feci Kaza: 2 Yaralı

3.Sayfa

Bolu'da feci kaza: 2 ağır yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 Karayolu'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. E. idaresindeki 43 PA 246 plaka kamyonet ile, İstanbul istikametine seyreden F. A. idaresindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil Yeniçağa girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler F.A. ve M.E. ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan her iki yaralı da bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı F.A. ve M.E. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.