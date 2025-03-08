Bolu\'da Feci Kaza: Ölü Sayısı 3\'e Yükseldi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BOLU