Bolu\'da freni boşalan araç, dükkana daldı

Bolu'da yokuşa park edilen ve freni boşalan araç, hareket ederek dükkana daldı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Büyükcami Mahallesi'nde İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'nde 14 DD 296 plakalı otomobilini park eden İsmail C. araçtan indi. Bir süre sonra park halindeki araç, yokuştan geriye doğru hareket etti. El freni boşalan araç, cadde üzerinde bulunan çikolatacı dükkanına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, aracın çarptığı dükkanın kapısı paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan aracın geri geri geldiği esnada cadde üzerinden araç ve yaya geçmediği fark edildi. İsmail C., "Aracın el frenini çekmiştim. Viteste de takılıydı. Nasıl oldu anlamadım" dedi.

Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BOLU