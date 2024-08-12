Bolu\'da Hafif Ticari Araç Köprüden Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda seyreden hafif ticari araç, yaklaşık 8 buçuk metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden Sami Uçar idaresindeki 14 BU 453 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 8 buçuk metreden kanala düşen araç hurdaya döndü. Kazada sürücü Sami Uçar ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan babası Ali Rıza Uçar hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sami Uçar'ın Bartın'da görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ali Rıza Uçar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU