Bolu’da hayatını kaybeden 43 yaşındaki vardiya amiri Özkul için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu’da hayatını kaybeden 43 yaşındaki vardiya amiri Özkul için tören düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu’da hayatını kaybeden 43 yaşındaki vardiya amiri Özkul için tören düzenlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan 43 yaşındaki Eyüp Özgür Özkul, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belediye önündeki törende mesai arkadaşları gözyaşlarıyla helallik aldı. Cenazesi Borazanlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki Eyüp Özgür Özkul için belediye binası önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Özkul'dan gözyaşlarıyla helallik aldı.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan Eyüp Özgür Özkul, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Özkul'un naaşı, bu sabah son kez görev yaptığı Bolu Belediyesi binasına getirildi. Belediye binası girişinde düzenlenen törende, Özkul için dualar edildi ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Özkul'un yakınları ve mesai arkadaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu şehrin temiz olması için çaba sarf ediyordu"

Törende konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Özkul'un Bolu'ya verdiği hizmetlere değinerek, "Vedalar zordur. Hoşça kal demek için bugün buradayız. Tüm meslektaşları, arkadaşları, dostları, çalışma arkadaşları olarak buradayız. Bu binanın altında hatıraları vardı, alın teri vardı. Bu şehre temizlik işlerinde 7 yıl hizmet etti. Eğer bu şehir gerçekten onun kalbi kadar temiz bir şehirse, Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biriyse sizler kadar onun da çok büyük emekleri var. Bu şehrin temiz olması, güzel olması için çaba sarf ediyordu" dedi.

Özkul'u unutmayacaklarını ifade eden Özdemir, "Bizler onu hiç unutmayacağız. Şimdi acılarımız büyük ama bu acılar yerini hatıralara bırakacak. Bu şehirde dolaşırken o aklımıza gelecek. Biz anmaya devam edeceğiz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. O, gurur duyulacak ve her zaman hatıralanacak bir arkadaşımızdı, dostumuzdu" diye konuştu. Eyüp Özgür Özkul'un cenazesi, öğle namazını müteakip Siteler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Borazanlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene Özkul'un yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Kaynak: İHA
Bolu Belediyesi3. SayfaGüncelTörenYaşamEyüpBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:30
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul’dan 8 bin 815 ihbar geldi
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:53:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu’da hayatını kaybeden 43 yaşındaki vardiya amiri Özkul için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei