Bolu’da hayatını kaybeden 43 yaşındaki vardiya amiri Özkul için tören düzenlendi

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 43 yaşındaki Eyüp Özgür Özkul için belediye binası önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, Özkul'dan gözyaşlarıyla helallik aldı.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan Eyüp Özgür Özkul, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Özkul'un naaşı, bu sabah son kez görev yaptığı Bolu Belediyesi binasına getirildi. Belediye binası girişinde düzenlenen törende, Özkul için dualar edildi ve mesai arkadaşlarından helallik alındı. Özkul'un yakınları ve mesai arkadaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu şehrin temiz olması için çaba sarf ediyordu"

Törende konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Özkul'un Bolu'ya verdiği hizmetlere değinerek, "Vedalar zordur. Hoşça kal demek için bugün buradayız. Tüm meslektaşları, arkadaşları, dostları, çalışma arkadaşları olarak buradayız. Bu binanın altında hatıraları vardı, alın teri vardı. Bu şehre temizlik işlerinde 7 yıl hizmet etti. Eğer bu şehir gerçekten onun kalbi kadar temiz bir şehirse, Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biriyse sizler kadar onun da çok büyük emekleri var. Bu şehrin temiz olması, güzel olması için çaba sarf ediyordu" dedi.

Özkul'u unutmayacaklarını ifade eden Özdemir, "Bizler onu hiç unutmayacağız. Şimdi acılarımız büyük ama bu acılar yerini hatıralara bırakacak. Bu şehirde dolaşırken o aklımıza gelecek. Biz anmaya devam edeceğiz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. O, gurur duyulacak ve her zaman hatıralanacak bir arkadaşımızdı, dostumuzdu" diye konuştu. Eyüp Özgür Özkul'un cenazesi, öğle namazını müteakip Siteler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Borazanlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene Özkul'un yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.